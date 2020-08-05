Aydemir esnafın nabzını tuttu

Erzurum’da tarım ve ticaret sektörünün ekonomide öncelik kaydettiğini bildiren AK Parti Milletvekili Aydemir, her iki sektöre yönelik yatırımlar ve verilen desteklerle Erzurum’un İpekyolu tarihindeki ihtişamlı konumuna yeniden kavuşmakta olduğunu belirtti. Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum esnaf ve sanatkarının feraset ve vakarı, ticarette panik oluşturmaya çalışan çevrelerin tezgahını bozacaktır’ dedi.

Milletvekili Aydemir Saha’daydı

TBMM’nin tatile girmesiyle birlikte Erzurum kent merkezinde yasama çalışmalarını sahada sürdüren AK Parti Milletvekili ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aydemir, tarihi Kavaflar Çarşısı esnafını ziyaret ederek, ekonomik gündemi değerlendirdi.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle istişare eden Milletvekili Aydemir, ilde gerçekleştirilen tarıma yönelik yatırımları ele aldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, tarım ve hayvancılığa dönük olarak kaydettiği ticari girişimler hakkında bilgi aldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği kapsamında gerçekleştirilen ekonomik gelişme ve yaklaşımı heyecan ve ümit verici olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, ‘Kardeşlerimize destek öncelikli vazifelerimizdendir. Allah muvaffak kılsın’ temennisini paylaştı.

Tarihi Kavaflar Çarşısı Meşvereti

Milletvekili Aydemir’in saha çalışmaları kapsamında bir diğer meşveret adresi Kavaflar Çarşısı oldu. Esnaf ve zanaatkarlarlar ile görüş alışverişinde bulunan Milletvekili Aydemir, imalat ve perakende sektörünün Erzurum’daki konumuna dair görüşlerini aktardı, hükümet tarafından bu sektörlere yönelik verilen hibe ve destekleri anlattı.

Aydemir’den Erzurum Esnafına Teşekkür

Kavaflar Çarşısı esnafıyla gerçekleştirdiği istişare sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’un en eski ticari adreslerinden Kavaflar Çarşımızda esnaf ziyareti yaptık. Dadaş kıvamlı esnafımızdan yönelen dualara ve memnuniyet ifadelerine minnettarız. Cenab-ı Hakk bu güzel insanlara hizmette bizleri kusursuz kılsın. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir daha sonra Erzurum merkezde inşa edilen 200 yataklı Çatalkaya Turizm tesisinde incelemelerde bulundu.

