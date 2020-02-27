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Aydın açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 27.02.2020 04:45 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında 70 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat 2020 tarihinde saat 01.25’te, ve 02.10’da Aydın ili Didim ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti.

Aydın açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında 70 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat 2020 tarihinde saat 01.25’te, ve 02.10’da Aydın ili Didim ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 34 Somali, 18 Suriye, 9 Filistin ve 9 Kuveyt uyruklu olmak üzere toplam 70 düzensiz göçmen (30 erkek, 21 kadın, 19 çocuk) yakalandı Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi

Aydın açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı

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Öğle
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İkindi
16:35
Akşam
19:06
Yatsı
20:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Özlem Eczanesi
Nazilli
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