Aydın açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan lastik bottaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, hareket halinde bulunan lastik botu durdurdu, 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuyla kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

