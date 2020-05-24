Aydın Büyükşehir Belediyesi camileri dezenfekte ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs’ta ibadete açılacak olan ildeki tüm camilerde dezenfekte işlemi başlattı.

Korona virüs ile mücadelede normalleşme dönemine girilmeye başlamasıyla birlikte ibadethanelerin dezenfekte işlemlerine de başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, arefe günü başlattığı çalışmaları kısa sürede tamamlayarak camilerin steril olmasını sağlayacak.

Nazilli Merkez Koca Cami’de yapılan dezenfekte işlemi ile ilgili bir açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görevlilerinden Nazilli Sorumlusu İrfan Akarca; “Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, pandemi döneminde resmi kurum ve kuruluşlarla beraber Aydın ilinin tüm ilçelerinde camilerin ibadete açılışı öncesi tüm dezenfektana işlemlerini tamamlayacak. Camilerin yanısıra eczane, kuaför ve berberler, resmi kurumlar ile toplu halde bulunulan mekanlar dezenfekte edilmeye de devam edecek. 29 Mayıs’ta camiler açıldığında vatandaşlarımız huzurla ve güvenle ibadetini yapabilir” dedi.

İlçe Müftülüğü adına yapılan açıklamada da Nazilli Merkez Koca Cami’de başlayan dezenfekte işlemlerinin ilçedeki tüm camilerde de uygulanacağı belirtildi. “Bu süreç içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyemize, Nazilli Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Camimizde gerekli dezenfekte işlemlerini yaptılar. 29 Mayısa hazır hale getirdiler. İnşallah bayramdan sonra da camilerimiz ibadete açılacaktır. Tekrardan yapılacak olan dezenfekte işlemleri için bildirimde bulundular. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyor ve herkesin bayramlarını da kutluyoruz” dedi.

