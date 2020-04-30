YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de maske dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de maske dağıttı

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kısıtlama öncesi kurulan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.Yarın ve hafta sonu 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Aydın’ın en büyük ilçesi Nazilli’de 3 ayrı yerde kurulan semt pazarlarında toplam 4 bin adet maske dağıtıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kısıtlama öncesi kurulan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.
Yarın ve hafta sonu 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Aydın’ın en büyük ilçesi Nazilli’de 3 ayrı yerde kurulan semt pazarlarında toplam 4 bin adet maske dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekipleri tarafından ilçe merkezindeki Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Uzun Çarşı ve Perşembe Pazarı girişlerinde dağıtılan maskelere vatandaş büyük ilgi gösterdi. 3 ayrı noktada toplam 4 bin maskenin dağıtılması nedeniyle vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Maskelerden alan pazarcı esnafı ve vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve çalışanlarına teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi

Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi

Aydın Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Berk Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.