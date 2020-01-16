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  4. Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sasa Planinsec ile anlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sasa Planinsec ile anlaştı

AYDIN HABERLERİ  | 16.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sasa Planinsec ile anlaştı

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çin'in Zhejiang takımında forma giyen Slovenyalı orta oyuncu Sasa Planinsec ile anlaştı.

Kulüp başkanı Polat Bora Mersin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncuları Dominika Sobolska'nın ülkesinde forma giymek istemesinden dolayı takımdan ayrıldığını, onun yerine ise Sasa Planinsec'le anlaştıklarını söyledi.

Planinsec'in takıma katkı vereceğine inandığını aktaran Mersin, "Birkaç transferimiz daha olacak. İnşallah Avrupa kupası hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz. Tekrardan Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz. Sezon başında böyle bir hedef koymuştuk ve aynı hedefte ilerliyoruz. İkinci yarı bizim için daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Mersin, takım kaptanları olan milli sporcu Meryem Boz'un Türk voleybolu için özel bir isim olduğunu da belirterek, "Milli takımda muhteşem performans sergiledi. 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Bunu hak ettiğine de inanıyorum. Ülkemizin ve bizim gururumuz oldu. Örnek bir kaptanlık sergiliyor. Çok memnunuz ve mutluyuz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Büyükşehir Belediyespor Sasa Planinsec Voleybol

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