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Aydın dağlarında akzambaklar çiçek açtı

AYDIN HABERLERİ  | 08.06.2020 09:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yöre insanları tarafından Bardakcılı ve Mis Zambağı olarak bilinen ve koruma altına alınan Lilium Candidum türü akzambaklar doğal güzelliklerini sergilemeye başladı.Dünyada doğal olarak Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya’da yayılış gösteren Akzambaklar, Lübnan, Suriye, Filistin, Yunan Adaları, Balkanlarda da görülen Akzambaklar çiçek açarak bulundukları ortama renk kattı.Akzambaklar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik eylem planı çerçevesinde, önceki yıllarda İzmir’in Kemalpaşa, Bayındır, Menderes, Urla, Karaburun, Seferihisar, Bergama ve Buca ilçelerinde bulunan doğal popülasyonları koruma altına alınmıştı.Kuşadası’nın Kirazlı dağlarında ve hatta kent içinde kıyıda doğal kalmış bir alanda yaşam bulan Akzambaklar, cezbedici kokusu ve harika çiçekleri nedeniyle bölgenin en güzel ve nadir bitkilerinden biri sayılıyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yöre insanları tarafından Bardakcılı ve Mis Zambağı olarak bilinen ve koruma altına alınan Lilium Candidum türü akzambaklar doğal güzelliklerini sergilemeye başladı.
Dünyada doğal olarak Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya’da yayılış gösteren Akzambaklar, Lübnan, Suriye, Filistin, Yunan Adaları, Balkanlarda da görülen Akzambaklar çiçek açarak bulundukları ortama renk kattı.
Akzambaklar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik eylem planı çerçevesinde, önceki yıllarda İzmir’in Kemalpaşa, Bayındır, Menderes, Urla, Karaburun, Seferihisar, Bergama ve Buca ilçelerinde bulunan doğal popülasyonları koruma altına alınmıştı.
Kuşadası’nın Kirazlı dağlarında ve hatta kent içinde kıyıda doğal kalmış bir alanda yaşam bulan Akzambaklar, cezbedici kokusu ve harika çiçekleri nedeniyle bölgenin en güzel ve nadir bitkilerinden biri sayılıyor. Akzambakların bugüne kadar Kirazlı dağlarında yaşam bulması, bitkinin yetiştiği alanların geçişe izin vermeyen sık maki topluluklarının içinde bulunması, sert ve keskin kayalıklara ulaşılabilirliğin güç olmasından kaynaklandığı öngörülüyor.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çiçek dalında güzeldir” diye çok güzel bir atasözümüz vardır. Nasıl ki her insan kendi yaşam alanından uzaklaştığında, bir an önce kendi ait olduğu yere ve dostlarının yanına dönüp mutlu olmak ister. Çiçeklerde kendi yaşam alanlarında çalı çırpı gözüyle bakılan makiliklerin içinde yaşamayı sever. Onlar koparıldığı zaman çok kısa bir süre içinde solarak tüm değerini yitirir ve ölürler. Doğru olan, Akzambakları ve doğal çiçekleri koparmak değil, doğanın içinde onların güzelliklerini izleyip sadece görüntülerini almaktır” dedi.

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Acar Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
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Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
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