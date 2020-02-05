Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, kanserle mücadele çalışmalarını değerlendirdi

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, Dünya Kanser günü etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada Aydın’da 2019 yılında 82 bin 757 kanser taraması yapıldığını belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser vakalarının dünyada ikinci ölüm nedeni olarak belirlendiğini ve her 6 ölümden 1 tanesi kanser nedeniyle gerçekleştiğini belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, “Kanserle mücadelede en etkili yöntem farkındalık ve toplumsal bilinç” dedi.

Kanserin insanların yaşam süresini önemli ölçüde kısaltan, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülke ekonomisinde ağır kayıplara neden olabilen bir durum olduğunu belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, “Kanserin yüzde 90’ı çevresel, yüzde 10’u da genetik faktörlere bağlı oluşmaktadır. Çevresel faktörler olarak tütün ürünlerinin kullanımı, alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, besinlerdeki katkı maddeleri, obezite, çok fazla tuz tüketimi, çevresel kirlilik, uzun süre güneşe maruz kalmak, radyasyon ve enfeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadır. Toplumda en sık görülen kanserler arasında kadınlarda meme ve rahim ağzı, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserleri bulunurken, her iki cinste ise bağırsak kanseri üçüncü sırada yer almaktadır. Tespit edilen lezyonlar henüz kanser oluşmadan saptandığında kanser nedeniyle ölümün önlenebilmesi veya düşük evrede saptandığında kişinin yaşam kalitesinin korunabilmesi belirli aralıklarla uygulanan kanser taramalarının önemini ciddi anlamda gözler önüne sermektedir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak kanserle mücadele konusunda etkin bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde KETEM, TSM ve ASM olmak üzere 82 bin 757 tarama gerçekleştirdik. Bu kapsamda; 26 bin 663 kadına momografi çekilerek, 40-69 yaş kadın hedef nüfusun yüzde 22.76’sına meme kanseri taraması yapıldı. 24 bin 839 kadına HPV/DNA testi yaparak 30-65 yaş kadın hedef nüfusun yüzde 46,58’ine serviks kanseri taraması yapıldı. 31 bin 255 kişiye de GGK testi yapılarak 50-70 yaş kadın erkek hedef nüfusun yüzde 23,22’sine Kolorektal kanser taraması yapıldı. Bu taramalar sonucu 55 meme, 1 serviks ve 4 kolorektal olmak üzere toplam 60 kişide kanser teşhisi almıştır. Erken tanı ve teşhis ile hastalarımızı kanserden kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor” diyerek başarılı çalışmalarından dolayı çalışanlarına teşekkür etti.

