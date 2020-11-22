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Aydın sokağa çıkma yasağına uydu, Vali teşekkür etti

AYDIN HABERLERİ  | 22.11.2020 01:46 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı alınan yeni önlemlere Aydın il merkezinde uyuldu.Cuma akşamı başlayan yeni önlemler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın merkezi ile il genelinde de uygulamaya konuldu.

Korona virüs salgınına karşı alınan yeni önlemlere Aydın il merkezinde uyuldu.
Cuma akşamı başlayan yeni önlemler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın merkezi ile il genelinde de uygulamaya konuldu. Sokağa çıkma yasağının başladığı Saat: 20.00’den itibaren tüm Aydınlılar yasağa uyarak evlerine çekildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yeni kurallara ve sokağa çıkma yasağına tüm Aydın’da uyulması üzerine sosyal medyadan mesaj yayınladı. Tüm Aydınlılara teşekkür eden Vali Aksoy, “Sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Aydınlılara çok teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik başta olmak üzere konulan tüm kurallara uyarak korona virüs ile mücadelede hep birlikte başarı sağlayacağız" dedi.

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İmsak
06:25
Sabah
07:49
Öğle
13:00
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

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Kır Eczanesi
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