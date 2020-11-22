Aydın sokağa çıkma yasağına uydu, Vali teşekkür etti

Korona virüs salgınına karşı alınan yeni önlemlere Aydın il merkezinde uyuldu.

Cuma akşamı başlayan yeni önlemler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın merkezi ile il genelinde de uygulamaya konuldu. Sokağa çıkma yasağının başladığı Saat: 20.00’den itibaren tüm Aydınlılar yasağa uyarak evlerine çekildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yeni kurallara ve sokağa çıkma yasağına tüm Aydın’da uyulması üzerine sosyal medyadan mesaj yayınladı. Tüm Aydınlılara teşekkür eden Vali Aksoy, “Sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Aydınlılara çok teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik başta olmak üzere konulan tüm kurallara uyarak korona virüs ile mücadelede hep birlikte başarı sağlayacağız" dedi.

