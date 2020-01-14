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  4. Aydın Tarım Fuarında zeytinyağı kalite yarışması yapılacak

Aydın Tarım Fuarında zeytinyağı kalite yarışması yapılacak

AYDIN HABERLERİ  | 14.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

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8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında zeytinyağı kalite yarışması yapılacak.
Bu yıl 23 Ocak 2020 26 Ocak 2020 tarihleri arasında S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi deposunda gerçekleştirilecek. 8. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık fuarında Aydın Ticaret Borsası tarafından Zeytinyağı Kalite yarışması düzenlenecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Bu yıl fuarımızda Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanları tarafından, natürel sızma hafif ve güçlü kategorisinde zeytinyağı duyusal analiz yarışması düzenlenecektir. Yarışmaya katılım sağlamak isteyenlerin 22 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar 2 adet 500 ml’lik zeytinyağı numuneleri ile Aydın Ticaret Borsası’na başvuru kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir.
Yarışmaya katılım sağlayanların zeytinyağları, 25 Ocak Cumartesi günü fuar alanında Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarından oluşan 8 kişilik tadım ekibi tarafından 11.00 ile 13.00 saatleri arasında değerlendirilecektir. Aynı gün saat 14.00’de sonuçlar açıklanarak yarışma sonucunda duyusal tadım kriterlerine göre oluşturulacak natürel sızma hafif ve güçlü kategorisinde 2 altın 2 gümüş 2 bronz dalında kazanan yarışmacılar ödüllendirilecektir. Tüm firmalarımızı ve zeytinyağı üreticilerini yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

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