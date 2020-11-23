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Aydın Valisi Aksoy’un Öğretmenler Günü mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 23.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Aksoy mesajında, “1928 yılında Büyük Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Gününü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Aydın Valisi Aksoy’un Öğretmenler Günü mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Aksoy mesajında, “1928 yılında Büyük Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Gününü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Dünyanın en kutsal mesleklerinden olan öğretmenlik, fedakârlık, cefakarlık isteyen saygın mesleklerin başındadır. Her zaman ve her şart altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Dolayısıyla öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Bizlerden geleceği devralacak olan yavrularımızı sevgiyle, eğitimle, öğretimle besleyen öğretmenlerimiz, bir insan yetiştirmenin verdiği mutluluğu mesleklerinin manevi karşılığı olarak değerlendirerek, görevlerin en soylusunu icra ederler. Geleceğimizi, hiç tereddütsüz emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz kendilerine duyulan güvenin mesuliyetini bir ömür boyu taşırlar. Değerli Öğretmenler, hiç kuşkusuz ki hepimizin gözbebeği sevgili çocuklarımızın, yarınlarımızın teminatı gençlerimizin hayata hazırlanmasında size büyük görevler düşmektedir. Sizlerden en büyük beklentimiz, her şeyden önce iyi insanlardan müteşekkil bir toplum inşa etmeyi ve millî-manevi-kültürel değerlerin yanı sıra evrensel ilkeleri de özümsemiş nesiller yetiştirmeyi temel amaç edinmenizdir. Öte yandan öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilerek bilimi rehber edinen, çağı takip eden, eleştirel düşünme yetisi gelişmiş, aklını ve duygularını özgür iradesiyle yönetebilen, öz güveni yüksek, sorumluluklarının idrakinde, üretken, sanata duyarlı, hayata sevgi ve saygı ekseninde bakan, adil ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesi de asli hedeflerimizdendir. Ülkemizin daha da kalkınması için “biz” anlayışıyla yol alan bir zihniyetin geliştirilmesi hayati bir öneme haizdir. Bunu başarabilmek ise ancak güçlü bir irfan ordusuyla mümkündür. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinde de ifade bulduğu üzere “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet adını almak yeteneğini kazanamamıştır.” İnanıyorum ki siz de aynı hassasiyetlerle ve omuzlarınızdaki ağır mesuliyetin bilinciyle hareket etmektesiniz. Çocuklarımızı zihnen ve ahlaken donatmakta, daha müreffeh yarınlar için doğru ve sağlam adımlar atmaktasınız. Yürüdüğünüz bu uzun soluklu yolda daima yanınızda olduğumu ve samimiyetle, özveriyle gösterdiğiniz gayretleri takdirle karşıladığımı bir kez daha vurguluyor; ilimiz eğitimine sunduğunuz değerli katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit edilenleri, hayatını kaybeden tüm eğitim neferlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.

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