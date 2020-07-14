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Aydın ve Kılınç, Adalet Bakanı Gül’ü ziyaret etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret ederek bakanlığın Adıyaman’daki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’a yapılacak yatırımlar ve diğer konular için Ankara’da görüşmeler yapmaya devam ediyor.Son olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya gelen Milletvekili Aydın ile Başkan Kılınç, Bakan Gül ile Adıyaman’a yapılacak olan yeni cezaevi konusunu ve cezaevi personelinin durumunu görüştü.Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Kılınç, “AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın ile birlikte Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e bir ziyaret gerçekleştirdik.

Aydın ve Kılınç, Adalet Bakanı Gül’ü ziyaret etti

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret ederek bakanlığın Adıyaman’daki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’a yapılacak yatırımlar ve diğer konular için Ankara’da görüşmeler yapmaya devam ediyor.
Son olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya gelen Milletvekili Aydın ile Başkan Kılınç, Bakan Gül ile Adıyaman’a yapılacak olan yeni cezaevi konusunu ve cezaevi personelinin durumunu görüştü.
Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Kılınç, “AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın ile birlikte Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e bir ziyaret gerçekleştirdik. İlimizde yapılacak olan yeni cezaevi ile cezaevi personelinin durumunu konuştuğumuz ziyarette, Bakanımızdan ilimize yapılacak olan projeler hakkında da bilgiler aldık. Adıyaman için hedeflediğimiz projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Aydın ve Kılınç, Adalet Bakanı Gül’ü ziyaret etti

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