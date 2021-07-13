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Aydın Yılmaz'ın yeni takımı İskenderunspor oldu

13.07.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Yılmaz'ın yeni takımı İskenderunspor oldu

Misli.com 3. Lig takımlarından İskenderunspor, tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önceki yıllarda Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen sağ kanat oyuncusu Aydın Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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