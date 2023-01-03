Aydın’da 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan planlı ortak çalışmada hakkında 12 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı İ.Ö. isimli şahıs ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramalarda; 0,56 gram metamfetamin, 1 adet lyrica hap, 1 uyuşturucu madde aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet 9 mm tabanca ve şarjörü, 26 adet 9 mm. fişek, 2 adet cep telefonu ve 7 bin 260 TL uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



