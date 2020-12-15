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Aydın’da 14 gıda işletmesine 217 Bin TL ceza uygulandı

AYDIN HABERLERİ  | 15.12.2020 14:56 | Son Güncelleme

Aydın’da Kasım ayı içerisinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerinde mevzuata uygun olmayan 14 gıda işletmesine, 217 bin 394 TL cezai işlem uygulandı.Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 2019 adet gıda üretim yeri, 13 bin 737 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Kasım ayında gıda üretim yerlerine 360 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 270 adet olmak üzere toplam, 2 bin 630 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

Aydın’da 14 gıda işletmesine 217 Bin TL ceza uygulandı

Aydın’da Kasım ayı içerisinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerinde mevzuata uygun olmayan 14 gıda işletmesine, 217 bin 394 TL cezai işlem uygulandı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 2019 adet gıda üretim yeri, 13 bin 737 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Kasım ayında gıda üretim yerlerine 360 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 270 adet olmak üzere toplam, 2 bin 630 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikâyet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 99 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 14 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 217 bin 394 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır. Müdürlüğümüzce Kasım ayı içerisinde 755 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 4 milyon 255 bin 529,55 kilogram kuru incir, 53 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 341 bin 857,05 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 808 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 4 milyon 597 bin 386,60 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Kasım ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 42 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 5 adet, üretim yeri ile ilgili 7, diğer 2 olmak üzere toplam 56 adet şikâyet gelmiştir. Şikâyetlerle ilgili olarak 38 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 158 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.

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