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Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

04.12.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik botu durdurarak 31 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

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