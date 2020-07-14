YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da 5 ilçenin kaymakamı değişti

Aydın’da 5 ilçenin kaymakamı değişti

AYDIN HABERLERİ  | 14.07.2020 09:59 | Son Güncelleme

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın’ın Söke, İncirliova, Didim, Koçarlı ve Sultanhisar Kaymakamları değişirken, Aydın Valiliği’ne de iki vali yardımcısı atandı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.Kararnameye göre, İncirliova Kaymakamlığı’na İzmir Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Koçarlı Kaymakamlığı’na Elazığ Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Sultanhisar Kaymakamlığı’na Siirt Pervari Kaymakamı Musa Aydemir, Didim Kaymakamlığı’na Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar ve Söke Kaymakamlığı’na Kırklareli Vize Kaymakamı Soner Zeybek atandı.

Aydın’da 5 ilçenin kaymakamı değişti

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın’ın Söke, İncirliova, Didim, Koçarlı ve Sultanhisar Kaymakamları değişirken, Aydın Valiliği’ne de iki vali yardımcısı atandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
Kararnameye göre, İncirliova Kaymakamlığı’na İzmir Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Koçarlı Kaymakamlığı’na Elazığ Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Sultanhisar Kaymakamlığı’na Siirt Pervari Kaymakamı Musa Aydemir, Didim Kaymakamlığı’na Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar ve Söke Kaymakamlığı’na Kırklareli Vize Kaymakamı Soner Zeybek atandı. Aydın Vali Yardımcılıklarına da Bursa Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ile Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Rıza Dalan getirildi.
Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu Bursa Karacabey Kaymakamlığı’na, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz Karabük Safranbolu Kaymakamlığı’na, Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge Aksaray Ortaköy Kaymakamlığı’na ve İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü de Ankara Vali Yardımcılığı görevine atandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Aydın Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:51
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:38
Yatsı
22:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Aysen Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.