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Aydın’da 7 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 09.11.2020 18:09 | Son Güncelleme

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 71 olay ortaya çıkarılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 02 Kasım-08 Kasım 2020 tarihleri arasında 71 olay ortaya çıkarıldı.

Aydın’da 7 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 71 olay ortaya çıkarılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 02 Kasım-08 Kasım 2020 tarihleri arasında 71 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 85 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı 1 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 18 gram Kubar Esrar, 15 bin 633,34 gram Esrar, 108,65gram Metamfetamin, 6 adet Sentetik Ecza, 3,98 gram Sentetik Kannabinoid,18 adet Sentetik Hap, 36 kök Kenevir,1 adet Ecstasy ve 1 gram Toz Esrar ele geçirildi.

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