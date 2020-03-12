YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi

Aydın’da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi

AYDIN HABERLERİ  | 12.03.2020 22:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğini açıklamasının ardından Aydın’da binlerce üniversite öğrencisi memleketlerine gidebilmek için otobüs seyahat firmaları önünde bilet kuyruğu oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğini açıklamasının ardından Aydın’da binlerce üniversite öğrencisi memleketlerine gidebilmek için otobüs seyahat firmaları önünde bilet kuyruğu oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle memleketine gidebilmek için bilet bulabilen öğrenciler kendilerini şanslı hissederken bilet gişesine ulaşabilmek için saatlerdir sıra bekleyen öğrencilere bilet telaşı sardı.
16 Mart’tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğinin açıklanmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için otogara ve seyahat firmalarının şehir merkezindeki ofislerine akın etti. Aşırı yoğunluk nedeniyle internetten bilet alımı ve rezervasyonu yaptıramayan öğrenciler bilet bulabilmek için saatlerdir kuyrukta bekliyor. Gerek Aydın Otogarı gerekse şehir merkezlerindeki bilet satış yerleri tıklım tıklım dolarken, bazı öğrenciler ise bilet bulamadıkları için geri dönmek zorunda kaldı. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da onlarca metre olan bilet kuyrukları devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Bandırma’da virüs seferberliği

Bandırma’da virüs seferberliği

Altınova’da temizlik seferberliği

Altınova’da temizlik seferberliği

İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları

İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Aydın Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:17
Öğle
13:23
İkindi
16:43
Akşam
19:20
Yatsı
20:35

İlginizi Çekebilir

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.