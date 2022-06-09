Aydın’da bir kişiyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İ.İ. ile M.Ö, O.C. ve N.H. arasında Turanlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından İ.İ, kendisini darbedip 6 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla emniyete başvurarak M.Ö, O.C. ve N.H'den şikayetçi oldu.

M.Ö, O.C. ve N.H'nin evlerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdiği 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

