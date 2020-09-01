YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da en fazla ihracat İtalya’ya yapıldı

Aydın’da en fazla ihracat İtalya’ya yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 01.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Aydın’da, 2020 yılı Temmuz ayı verilerine göre ihracat yüzde 4,2 artarken ithalat yüzde 32,7 oranında azalırken, en fazla ihracat İtalya’ya yapıldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Temmuz ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Aydın’da en fazla ihracat İtalya’ya yapıldı

Aydın’da, 2020 yılı Temmuz ayı verilerine göre ihracat yüzde 4,2 artarken ithalat yüzde 32,7 oranında azalırken, en fazla ihracat İtalya’ya yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Temmuz ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde genel ticaret sistemine göre 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak 64 milyon 746 bin dolar, ithalat ise yüzde 32,7 azalarak 12 milyon 570 bin dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 21. il olurken ithalatta ise 32. sırada yer aldı.
İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2020 Temmuz ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 69,61 oranla 45 milyon 69 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 19,12 oranla 12 milyon 377 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 11,27 oranla 7 milyon 295 bin dolar oldu.
İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2020 Temmuz ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 93,75 oranla 11 milyon 784 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 3,59 oranla 451 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,65 oranla 333 bin dolar oldu.
En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu
Aydın’dan, 2020 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 8 milyon 750 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 5 milyon 632 bin dolar ile İspanya ve 4 milyon 895 bin dolar ile Almanya izledi.
En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu
Aydın’a, 2020 yılı Temmuz ayında en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat
3 milyon 56 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 1 milyon 869 bin dolar ile İtalya ve 935 bin dolar ile Almanya izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu
Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Filyasyon ekibi kaza yaptı, 2 sağlık memuru yaralandı
Filyasyon ekibi kaza yaptı, 2 sağlık memuru yaralandı
Antalya’da okul bahçesine portatif yüzme havuzu
Antalya’da okul bahçesine portatif yüzme havuzu
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Aydın Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
13:14
İkindi
16:52
Akşam
19:46
Yatsı
21:05
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.