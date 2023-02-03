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Aydın’da narkotik ekipleri göz açtırmıyor: 21 tutuklama

03.02.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Aralık 2022-1 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlar çerçevesinde 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da narkotik ekipleri göz açtırmıyor: 21 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı ve ticaretini engellemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından 21 Aralık 2022 ve 1 Şubat 2023 tarihleri arasında il genelinde ’uyuşturucu madde ticareti’ suçu çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 26 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli de ’adli kontrol’ kararı ile serbest bırakıldı.

Yapılan operasyonlar sonucunda; 5 kilo 89,62 gram metamfetamin, 1 kilo 20,5 gram esrar, 253 adet sentetik ecza maddesi, 3,9 gram kokain, 5,91 gram eroin, 70 adet Hint keneviri bitkisi, 11 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 276 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak’ suçları çerçevesinde yakalama emri bulunan 40 şüpheli ise yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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