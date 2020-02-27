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Aydın’da Sağlık Hizmetleri Temel Eğitim Programı başladı

AYDIN HABERLERİ  | 27.02.2020 09:01 | Son Güncelleme

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi” Aydın’da başladı.Eğitim, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.

Aydın’da Sağlık Hizmetleri Temel Eğitim Programı başladı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi” Aydın’da başladı.
Eğitim, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Filiz Abacıgil ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı Dr. Aslıhan Külekçi Uğur’un konuşmalarıyla başladı.
24-28 Şubat 2020 tarihleri arasında devam edecek olan eğitim programı birinci basamak sağlık hizmeti yürüten, il ve ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezinde çalışan diş hekimi ve hekimlere 5 gün, diğer sağlık personeline ise 3 gün olmak üzere uygulanacak. Eğitime Denizli, Uşak, Manisa, İzmir, Muğla Aydın illerinden 45 hekim ile 54 sağlık çalışanı katılıyor.

Aydın’da Sağlık Hizmetleri Temel Eğitim Programı başladı

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