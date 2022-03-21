Aydın'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Osmanyozgatlı Mahallesi'ndeki nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapılması üzerine polis tarafından yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.Ş. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişinin kimliğini tespit etmiş, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına almıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz