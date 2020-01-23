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Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 23.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir aracın takla attığı kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı.Kaza, Efeler ilçesi Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir aracın takla attığı kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Efeler ilçesi Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İki aracın karıltığı kazada araçlardan biri çarpmanın etkisiyle takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürücüleri yaralanırken, olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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