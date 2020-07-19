Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi Malazgirt Meyndanı’ndaki kavşakta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapan Emrah D. idaresindeki 09 AAC 040 plakalı KIA marka otomobil, ile Anadolu Bulvarı’ndan kavşağa giren Ferhat A. idaresindeki 25 AAB 176 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kaza sonunda her iki araç sürücüsü ile Ferhat A. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla soruşturma başlattı.

