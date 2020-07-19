YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 19.07.2020 20:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi Malazgirt Meyndanı’ndaki kavşakta saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi Malazgirt Meyndanı’ndaki kavşakta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapan Emrah D. idaresindeki 09 AAC 040 plakalı KIA marka otomobil, ile Anadolu Bulvarı’ndan kavşağa giren Ferhat A. idaresindeki 25 AAB 176 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kaza sonunda her iki araç sürücüsü ile Ferhat A. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı

Tekirdağ'da 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı

Kütahya’da, ’Engel tanımıyor, balık tutuyorum’ etkinliği

Kütahya’da, ’Engel tanımıyor, balık tutuyorum’ etkinliği

İki yıllık MER Kolejinden LGS’de büyük başarı

İki yıllık MER Kolejinden LGS’de büyük başarı

Aydın Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
04:13
Sabah
05:55
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:35
Yatsı
22:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Aysen Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.