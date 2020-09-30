YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 30.09.2020 21:47 | Son Güncelleme

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Didim Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki yapılan aramada 3 tabanca, fişek, pompalı tüfek, şarjör, kelepçe, 10 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (37) ile V.C. (31) e N.A. (29) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan K.A. ile V.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Şanlıurfa’da 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Şanlıurfa’da 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak
Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak
Sinop'ta narkotik köpeği "Perma"nın katılımıyla uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Sinop'ta narkotik köpeği "Perma"nın katılımıyla uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev

Aydın Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
13:04
İkindi
16:24
Akşam
19:01
Yatsı
20:16

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Demir Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak Aydın’a geldi
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak Aydın’a geldi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.