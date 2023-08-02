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Aydın’da yaz etkinlikleri dolu dizgin devam ediyor

02.08.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tekstil Park’ta ve Mimar Sinan Parkı’nda düzenlediği kültürel etkinliklere hız kesmeden devam ediyor.

Aydın’da yaz etkinlikleri dolu dizgin devam ediyor

Vatandaşlar, Tekstil Park’taki müzik dinletisinde hem keyifli vakit geçirdi hem de müziğe doydu. Açık havada sinema keyfi yapmak isteyen vatandaşlar ise Mimar Sinan Parkı’nda buluştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

‘Yaşamak Güzel Şey’ adlı filmin gösteriminin yapıldığı ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Mimar Sinan Parkı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tekstil Park’ta düzenlenen müzik dinletisi ise vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Vatandaşlar, kendilerini kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturan ve yaz akşamlarını keyifli hale getiren Çerçioğlu’na teşekkür etti. Etkinlikler ağustos ayında da hız kesmeden devam edecek.


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