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Aydın’daki kazadan acı haber geldi

AYDIN HABERLERİ  | 13.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Aydın’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Melih Güraydın hayatını kaybetti.Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Aydın Şehirlerarası Otogar Kavşağında meydana geldi.

Aydın’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Melih Güraydın hayatını kaybetti.
Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Aydın Şehirlerarası Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan Alpay Güraydın yönetimindeki 09 ACT 235 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önce yolun sağ tarafındaki aydınlatma direğine çarparak yerinden söktü, sonra da sol taraftaki trafik lambalarını taşıyan direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile metal yığınına dönen araçta sıkışan otomobil sürücüsü Alpay Güraydın, eşi Sema Güraydın ve çocukları Ali Andaç ve Melih Güraydın olay yerine sevk edilen ekipler tarafından otomobilden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneden acı haber geldi
Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Melih Güraydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun ölüm haberi kazanın şokunu yaşayan Güraydın ailesini yasa boğdu.

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