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Aydınlılar 80 saatlik kısıtlamanın ardından caddeleri doldurdu

AYDIN HABERLERİ  | 04.01.2021 15:05 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Türkiye gene uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Türkiye gene uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın ardından Aydın’da cadde ve sokaklarda yoğunluğu oluştu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yılbaşını da içine alan 80 saatlik kısıtlama bugün saat 05.00 itibari sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da insan ve araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Aydın’ın en işlek yerlerinden Yağcılariçi Çarşısı, Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı’nda vatandaşlar evde kaldıkları günlerin acısını çıkararak nefes alma fırsatı buldu. Öte yandan kış aylarına rağmen havanın da güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar banklarda oturarak çevreyi izlediler.

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Aydın Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Atasoy Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Bengi Eczanesi
Nazilli
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