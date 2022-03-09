YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AYEDAŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı

AYEDAŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı

09.03.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AYEDAŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), beklenen kar yağışı sebebiyle ihtiyaç duyulabilecek malzeme, aktif 1000 kişilik ekip ve 290 araçla afet planına uygun olarak müdahaleye hazır olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olması beklenen kış şartlarından, enerji nakil hatlarını olumsuz etkilememesi ve afet kaynaklı oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamlayarak kesintisiz enerji arzı için gerekli donanım, malzeme ve araçları depoladı.

Hazırlıklar çerçevesinde AYEDAŞ, gerektiğinde operasyon çalışanlarına destek olacak ekiplerle birlikte yaklaşık 1000 personelini kriz durumunda önceden tespit edilen noktalara hızlıca ulaşması için teyakkuza geçirdi.

Personelin zorlu şartlara uygun kıyafet ve ekipman ihtiyacı tamamlayarak dağıtım şebekesindeki arıza oluşması muhtemel noktalar bakım cihazlarıyla tespit edilerek bu noktalara yapılan planlı müdahalelerle tedbirler alındı.

Olumsuz hava koşullarında kesintilere müdahale planları gözden geçirilerek çeşitli enerji arzını etkileyebilecek senaryoların gerçekleşmesi halinde en hızlı ve güvenli şekilde enerji sağlamak için alternatif yöntemler belirlemeye yönelik çalışmalar tamamlandı. Kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlarla iletişim kurularak koordinasyon sağlandı.

- Karla mücadeleye 42 milyon lira yatırım

Ekiplerinin gece gündüz sahada olduğu AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası'nda 2 bin 485 adet trafo merkezinde iyileştirme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Olası afet durumuna hazırlanan ve stoklarını tamamlayan AYEDAŞ ekiplerince, stoktaki araç, malzeme ve ekipmanın çalışır vaziyette olduğu kontrol edildi.

Yıl boyu yapılan yatırımların yanı sıra önümüzdeki günlerde beklenen yoğun kar yağışı özelinde saha ekiplerini ve malzeme stoklarını hazır bulunduran AYEDAŞ, bu çalışmalar için 42 milyon liralık yatırımı da devreye aldı.

Öte yandan, tedarik sürekliliği uzaktan izleme sisteminin kritik noktaları ve 1250 adet SCADA noktası başta olmak üzere kesintilerin uzaktan tespit edilmesini ve uzaktan müdahale imkanını sağlayan sistemler kontrol edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:
İstanbul'da kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiliyorİstanbul'da kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiliyor
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan nevruz etkinliğine ilişkin açıklama:HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan nevruz etkinliğine ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
13:04
İkindi
16:20
Akşam
18:57
Yatsı
20:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

45 yaşında vasiyetini yazdı! Sebebi anne ve babası...

45 yaşında vasiyetini yazdı! Sebebi anne ve babası...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.