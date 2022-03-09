AYEDAŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), beklenen kar yağışı sebebiyle ihtiyaç duyulabilecek malzeme, aktif 1000 kişilik ekip ve 290 araçla afet planına uygun olarak müdahaleye hazır olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olması beklenen kış şartlarından, enerji nakil hatlarını olumsuz etkilememesi ve afet kaynaklı oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamlayarak kesintisiz enerji arzı için gerekli donanım, malzeme ve araçları depoladı.

Hazırlıklar çerçevesinde AYEDAŞ, gerektiğinde operasyon çalışanlarına destek olacak ekiplerle birlikte yaklaşık 1000 personelini kriz durumunda önceden tespit edilen noktalara hızlıca ulaşması için teyakkuza geçirdi.

Personelin zorlu şartlara uygun kıyafet ve ekipman ihtiyacı tamamlayarak dağıtım şebekesindeki arıza oluşması muhtemel noktalar bakım cihazlarıyla tespit edilerek bu noktalara yapılan planlı müdahalelerle tedbirler alındı.

Olumsuz hava koşullarında kesintilere müdahale planları gözden geçirilerek çeşitli enerji arzını etkileyebilecek senaryoların gerçekleşmesi halinde en hızlı ve güvenli şekilde enerji sağlamak için alternatif yöntemler belirlemeye yönelik çalışmalar tamamlandı. Kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlarla iletişim kurularak koordinasyon sağlandı.

- Karla mücadeleye 42 milyon lira yatırım

Ekiplerinin gece gündüz sahada olduğu AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası'nda 2 bin 485 adet trafo merkezinde iyileştirme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Olası afet durumuna hazırlanan ve stoklarını tamamlayan AYEDAŞ ekiplerince, stoktaki araç, malzeme ve ekipmanın çalışır vaziyette olduğu kontrol edildi.

Yıl boyu yapılan yatırımların yanı sıra önümüzdeki günlerde beklenen yoğun kar yağışı özelinde saha ekiplerini ve malzeme stoklarını hazır bulunduran AYEDAŞ, bu çalışmalar için 42 milyon liralık yatırımı da devreye aldı.

Öte yandan, tedarik sürekliliği uzaktan izleme sisteminin kritik noktaları ve 1250 adet SCADA noktası başta olmak üzere kesintilerin uzaktan tespit edilmesini ve uzaktan müdahale imkanını sağlayan sistemler kontrol edildi.

