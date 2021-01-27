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Aylarca mesanesinde 7 cm büyüklüğündeki tümörle yaşadı

27.01.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Aylarca mesanesinde 7 cm büyüklüğündeki tümörle yaşadı

Aylardır mesanesinde 7 cm büyüklüğündeki tümörle yaşayan 65 yaşındaki Muhammet Talal Hafez, Gaziantep Özel NCR Hastanesinde Üroloji Doktoru Op.

Aylardır mesanesinde 7 cm büyüklüğündeki tümörle yaşayan 65 yaşındaki Muhammet Talal Hafez, Gaziantep Özel NCR Hastanesinde Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı’nın başarılı ameliyatının ardından mesanesindeki tümörden kurtuldu.
Gaziantep Özel NCR Hastanesi son derece başarılı bir operasyona imza attı. Aylardır mesanesinde tümör ile yaşayan 65 yaşındaki Muhammet Talal Hafez Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı’nın başarılı operasyonu ile sağlığına kavuştu.
Kanama şikayetiyle geldi, tümör çıktı
İdrarda kanama şikayetiyle Gaziantep Özel NCR Hastanesine müracaat eden Hafez’in ilk muayenesi Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı tarafından gerçekleştirildi. Muayene kapsamında yapılan tetkikler sonucunda Hafez’in mesanesinde 7 cm büyüklüğünde tümör olduğu saptandı.
65 yaşındaki Muhammet Talal Hafez İsimli hasta idrarda kanama şikayeti ile Gaziantep Özel NCR Hastanesi’ne geldi. Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı tarafından ilk muayenesi yapılan hastanın mesanesinde 7 cm büyüklüğünde tümör olduğu saptandı.
Başarılı operasyonla sağlığına kavuştu
Mesanesinde tümör taşıdığını öğrenince hayretler içerisinde kalan Muhammet Talal Hafez, Üroloji Doktoru Op. Dr. İbrahim Sarı tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Mesanesinde tümör tamamıyla temizlenen hasta mutlu bir şekilde taburcu edildi.

Aylarca mesanesinde 7 cm büyüklüğündeki tümörle yaşadı

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