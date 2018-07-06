Aymeric Laporte milli takımını değiştirdi!

Henüz Fransa Milli takımında oynamadığı için İspanya milli takımını seçebilecek olan Laporte, aslında ne Fransız ne de İspanyol... Bask kökenli olan oyuncu iki yıl önce Julen Lopetegui tarafından İspanya Milli takımı için düşünülüyordu. Ancak araya Fransa girdi ve Laporte'u Fransa Milli takımına çağırdı. İspanya vatandaşı olmasına rağmen Laporte, Fransa'yı tercih etti.

Fransa onu hiçbir milli maçta oynatmadı. İki kez maç kadrosuna alınmasına rağmen oynama şansı bulamadı. Bu durum üzerine defansta sorunlar yaşayan İspanya yeniden Laporte'un kapısını çaldı ve Milli takım teklifinde bulundu. İddiaya göre Laporte, İspanya'nın teklifini kabul etti.

Manchester City, Aymeric Laporte'yi devre arasında Athletic Bilbao'dan 65 milyon Euro'ya alarak kulübün transfer rekorunu kırmıştı. (CNN Türk)

