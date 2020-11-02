Aynı ortamda oturduğu kişilerin parasını çaldığı iddia etti

Eskişehir’de bir vatandaş, aynı ortamda oturduğu kişilerin çantasından 900 lira çaldıklarını iddia ederek polise şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre Güllük Mahallesinde bir ortamda oturan E.E., kalktığında çantasında bulunan 900 lirasının olmadığını gördü. Bunun üzerine polise başvuran vatandaş, aynı ortamda oturdukları P.Ç., E.T. ve O.H.A.’nin parasını çaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Sorguları yapılan şahıslar parayı almadıklarını ve görmediklerini ifade etti. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

