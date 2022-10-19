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Aynı yere ikinci kez hırsızlık için gelince yakalandılar

19.10.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı yere ikinci kez hırsızlık için gelince yakalandılar

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eski zeytinyağı fabrikasından demir çalan 3 şüpheli, aynı yere yine hırsızlık amacıyla gelince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Ekim'de, Zeytinköy Mahallesi'nde daha önce zeytinyağı üretimi yapılan ancak şu anda atıl durumda bulunan binadan demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, zanlıların binadan yeniden hırsızlık yapabilecekleri ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.

Bir gün sonra akşam söz konusu adrese girmeye çalışan C.S, K.Y. ve N.H. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden C.S. ve K.Y. tutuklanırken, N.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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hırsızlık jandarma operasyon

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