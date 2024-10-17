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Ayşe Ekiz şal reklamı yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü: Doğal kal

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.10.2024 08:11
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MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz sosyal medyada reklam paylaşımlarına hız verdi. Ayşe Ekiz'in son paylaşımlarında hafif makyajlı hali sosyal medyayı ikiye böldü.

Ayşe Ekiz şal reklamı yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü: Doğal kal

Masterchef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından biri olan ve doğallıyla ilgili çeken Ayşe Ekiz yarışmadan elendi.

Yarışmaya yayladan başvuru yaparak adından söz ettiren Ayşe yarışma boyunca sık sık gündeme geldi.

Instagram'da paylaşım yapan Masterchef Ayşe'ye buradan yorumlar gelmeye devam ediyor. Instagram paylaşımlara tek tek yanıt veren Masterchef Ayşe, bir kullanıcının 'Değişme aynı kal' sözlerine 'Değişmem' diyerek yanıt vermişti.

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Ancak Ayşe son olarak yaptığı şal reklam paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada Ayşe Ekiz'i bölenler ikiye bölündü.

Kimi Ayşe'nin makyaj yapmamasını reklam için değişmemesini söylerken kimi ise çok güzel göründüğünü söyledi. Bazı takipçileri ise makyaj yapmamasını tavsiye etti.

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Şöhret falan istemediğini dile getiren Ayşe geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın kendisine ev aldığına dair iddialara 'Ev konusu yalan haber" yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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