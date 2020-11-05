Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'den bebek paylaşımı! Tepeli'nin videosu olay oldu

Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Edip Tepeli ile ilk bebeğini kucağına aldı. Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, 29 Ekim'de bebeklerini kucaklarına aldı ve verdikleri aile pozunu Instagram hesaplarında paylaşmıştı.

Ünlü çift bebeklerine Ayşe Müjgan adını verdi. Ayşecan Tatari adını Ayşe Müjgan koydukları bebeğinin ayak izini paylaşarak şu notu düştü: 'Adının en güzel söylenmiş haliyle… Ayşe Müjgan Tepeli. Hepinize güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz…'

Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli de baba olmanın mutluluğunu paylaştığı bir video ile yaşadı. Ayşe Müjgan Tepeli'nin ilk videosu ise görenleri kahkahaya boğdu. Tepeli'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.