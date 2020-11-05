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  4. Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'den bebek paylaşımı! Tepeli'nin videosu olay oldu

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'den bebek paylaşımı! Tepeli'nin videosu olay oldu

05.11.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Ayşecan Tatari geçtiğimiz günlerde suda doğum yaptı ve ilk bebeğini kucağına aldı. Kendi gibi oyuncu Edip Tepeli ile evli olan Tatari anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü çiftin bebekleriyle yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Edip Tepeli ile ilk bebeğini kucağına aldı. Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, 29 Ekim'de bebeklerini kucaklarına aldı ve verdikleri aile pozunu Instagram hesaplarında paylaşmıştı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştıÇocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı

Ünlü çift bebeklerine Ayşe Müjgan adını verdi. Ayşecan Tatari adını Ayşe Müjgan koydukları bebeğinin ayak izini paylaşarak şu notu düştü: 'Adının en güzel söylenmiş haliyle… Ayşe Müjgan Tepeli. Hepinize güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz…'

Ekran Alıntısı

Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli de baba olmanın mutluluğunu paylaştığı bir video ile yaşadı. Ayşe Müjgan Tepeli'nin ilk videosu ise görenleri kahkahaya boğdu. Tepeli'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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