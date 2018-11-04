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Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.11.2018 18:31 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Alanyaspor'da Papiss Cisse penaltı atışından yararlanamadı

Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor

AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis (Dk. 84 Welinton), Villafanez, Efecan Karaca, Junior Fernandes (Dk. 75 Djalma Campos), Cisse
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Donald (Dk. 30 Muniru), Murat Yıldırım, Guilherme (Dk. 78 Ahmet Ildız), Pereira (Dk. 58 Aleksic), Adem Büyük, Boutaib

GOL: Dk. 11 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 24 Donald, Dk. 30 Erkan Kaş, Dk. 70 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45+2 Merih Demiral, Dk. 65 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 11: Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Konuk ekibin ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Adem Büyük meşin yuvarlağa sert vurdu. Baraja çarparak kaleci Haydar Yılmaz'ı yanıltan top filelerle buluştu: 0-1
DAKİKA 15: Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın yerden içeriye gönderdiği topa Junior Fernandes vurdu. Evkur Yeni Malatyaspor savunmasındaki Chebake son anda meşin yuvarlağı dışarı attı.
DAKİKA 18: Aytemiz Alanyaspor'un kullandığı serbest atışta Sadık Çiftpınar topu uzaklaştırmak istedi. Topu kontrol eden Nsakala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
DAKİKA 33: Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Efecan Karaca, Muniru ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 35'inci dakikada penaltıyı kullanan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Farnolle soluna gelen topu çelmeyi başardı. Altıpas önünde boşta kalan topa Cisse'den önce müdahale eden Chebake, meşin yuvarlağı kornere attı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 50: Efecan Karaca'nın sağ kanattan içeri katederek gönderdiği topu Evkur Yeni Malatyaspor defansı uzaklaştırdı. Sackey, ceza sahası dışında önüne gelen meşin yuvarlağa sert vurdu, top üstten dışarı çıktı.
DAKİKA 62: Aytemiz Alanyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta, Baiano'nun ceza sahasına gönderdiği topa Cisse yükselerek vurdu. Kaleci Farnolle iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.
DAKİKA 73: Ceza sahasında topu kontrol eden Villafanez'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Farnolle üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.
DAKİKA 88: Sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Welinton'un pasıyla topla buluşan Nsakala, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. İyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor adem büyük papiss cisse

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