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Aytemiz Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği (Maç sonucu)

04.04.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de küme hattında yer alan Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Aytemiz Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 8. dakikasında konuk ekip Mattias Johansson ile öne geçti. Golden sonra baskısını artıran Alanyaspor 37'de Berkan Kutlu ile eşitliği yakaladı.

İkinci yarıda ev sahibi takım topla oynama yüzdesini artırdı ancak pozisyonlardan gol sesi çıkmadı. Gençlerbirliği ikinci yarıda oyuna giren Bogdan Stancu'nun 82. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca başkent ekibi Alanyaspor'u deplasmanda mağlup ederek son 3 haftayı kayıpsız geçti. Çağdaş Atan'ın ekibi ise son iki haftada puan çıkarmadı.

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Alanyaspor Gençlerbirliği
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