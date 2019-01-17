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Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçında rakibine tüküren Diagne kırmızı kart gördü

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 17.01.2019 20:56 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne, Alanyaspor maçının son düdüğünün ardından VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçında rakibine tüküren Diagne kırmızı kart gördü

Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı 0-0 sona ererken, karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha karıştı.

Hakem Suat Arslanboğa, maçın bitiminin ardından Aytemiz Alanyasporlu Tzavellas'a tüküren golcü oyuncu Diagne'ye VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Diagne, PFDK'dan çıkacak karara göre kritik haftalarda sahalardan uzak kalabilir.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol çizgide taç atışıyla topa sahip olan Pavelka bekletmeden ara pasını Özgür’e aktardı. Bu futbolcu da arka direğe yükselttiği topa Diagne’nin vuruşuyla gol oldu. Ancak VAR golü iptal etti.
45+2. dakikada Alanyaspor’un kullandığı serbest vuruşta dönen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Campos rakiplerini çalımlayarak topu kale önüne gönderdi. Burada topla buluşan Fernandes'in şutunu defans kornere gönderdi.
67. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Ozan Tufan’ın sert şutu az farkla auta gitti.
78. dakikada sağ kanattan Villafanez’in ara pasıyla topla buluşan Baiano ceza sahasına koşu yapan Efecan’a topu aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
81. dakikada Popov’un sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı ortada Hassan’ın kafa vuruşu kaleci Haydar’da kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Metin xx, İbrahım Bozbey xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, N’Sakala xxx, Merih xxxx, Tzavellas xx, Baiano xxx, Taha xx (Ozan dk. 63 xx), Ceyhun xx, Campos xxx (Efecan dk. 63 xx), Fernandes xxx, Villafanez xxx (Sural dk. 79 x) Cisse xxxx
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Ben Youssef xxx, Veysel Sarı xx, Popov xxx, Özgür Çek xx, Sadiku xx (Tarkan dk 90 ?) Pavelka xx, Samuel Eduok xxx, Hassan xxx, Hajradinovic xxx (Sa dk. 70 ?), Diagne xx
Kırmızı kart: Diagne (Maç bitimi)
Sarı kartlar: Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Sadiku, Pavelka (Kasımpaşa)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor Mbaye Diagne

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