Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçında rakibine tüküren Diagne kırmızı kart gördü

Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı 0-0 sona ererken, karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha karıştı.

Hakem Suat Arslanboğa, maçın bitiminin ardından Aytemiz Alanyasporlu Tzavellas'a tüküren golcü oyuncu Diagne'ye VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Diagne, PFDK'dan çıkacak karara göre kritik haftalarda sahalardan uzak kalabilir.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol çizgide taç atışıyla topa sahip olan Pavelka bekletmeden ara pasını Özgür’e aktardı. Bu futbolcu da arka direğe yükselttiği topa Diagne’nin vuruşuyla gol oldu. Ancak VAR golü iptal etti.

45+2. dakikada Alanyaspor’un kullandığı serbest vuruşta dönen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Campos rakiplerini çalımlayarak topu kale önüne gönderdi. Burada topla buluşan Fernandes'in şutunu defans kornere gönderdi.

67. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Ozan Tufan’ın sert şutu az farkla auta gitti.

78. dakikada sağ kanattan Villafanez’in ara pasıyla topla buluşan Baiano ceza sahasına koşu yapan Efecan’a topu aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

81. dakikada Popov’un sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı ortada Hassan’ın kafa vuruşu kaleci Haydar’da kaldı.