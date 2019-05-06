SPOR

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını Josef Sural'ın canlandırmasıyla tanıttı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 06.05.2019 16:55 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor'un yeni sezon formalarının tanıtımı trafik kazasında yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural'ın da canlandırıldığı bir videoyla yapıldı. Ayrıca ytemiz Alanyaspor'un bu akşam sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçında futbolcular ve taraftarlar, trafik kazasında yaşamını yitiren Çek forvet Josef Sural anısına özel hazırlıklar yaptı.

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını Josef Sural'ın canlandırmasıyla tanıttı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü yeni sezon formaları için tanıtım videosu hazırlattı. 29 Nisan'da Kayseri deplasmanı dönüşü VIP minibüsün yol kenarındaki su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Çek forvet oyuncusu Josef Sural'ın canlandırıldığı tanıtım videosu kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan videoda "Mücadeleye yeni sezon formalarımızla devam ediyoruz" sloganına vurgu yapıldı.

JOSEF SURAL CANLANDIRILDI

Çek futbolcu Josef Sural'ı canlandıran ve videoda yüzü net görülmeyen bir oyuncunun önce spor salonunda çalıştığı, ardından da formasını giyip sahaya çıktığı görüntülerde yer aldı. Videoda, Sural'ı canlandıran oyuncunun çalımlar atarak ilerlediği, ardından da '90' diye tabir edilen direğin uzun ve kısa kenarının kesiştiği noktadan topu ağlara gönderdiği anlara yer verildi. Görüntülerde takımın gol atmasının ardından stat içerisindeki hoparlörden geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Josef Sural'in ismi anons edildi. Sural'ın emekliye ayrılan 90 numaralı formasının filelere asıldığı videonun son bölümünde ise futbolcular Taha Yalçıner, Efecan Karaca ve Papiss Demba Cissé yeni sezon formalarıyla ortaya çıktı.

aytemiz-alanyasporun-yeni-formalarina-suralli-tanitim_3852_dhaphoto1

"ACILARDAN ÇIKARDIĞIN DERSLE 90'DAN VURACAKSIN"

Videoda yapılan seslendirmede ise "Mücadeleye başlarken büyük hayaller kuracaksın. Hedefe giden yolda hız kesmeden koşacaksın. Forman kalkanın olacak, daima dimdik duracaksın. Karanlığından sıyrılıp, ışıkları birer birer yakacaksın. İçindeki inançla kazanmak için oynayacaksın. Acılardan çıkardığın dersle 90'dan vuracaksın. Çünkü mücadele senin formanın ruhunda var" ifadeleri yer aldı.

SURAL İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Aytemiz Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.'nın kullandığı minibüs, 29 Nisan 2019 saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında, iddiaya göre sürücünün uyuması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su tahliye kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu. Kazada ağır yaralanan Josef Sural götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Isaac Sackey'in sağ kolunda kırık, Welinton Souza'nın parmağında çatlak ve başında şişlik oluşurken, diğer futbolcular ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından Josef Sural'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından ülkesine gönderilerek toprağa verildi.

aytemiz-alanyasporun-yeni-formalarina-suralli-tanitim_3852_dhaphoto3

ÖZEL TİŞÖRTLER HAZIRLANDI

Josef Sural'ın ölümü hem Türkiye'de hem de ülkesi Çekya'da büyük üzüntü yaratırken, Aytemiz Alanyaspor'un bugün sahasında ağırlayacağı Atiker Konyaspor maçında, Sural anısına özel hazırlıklar yapıldı. Saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Alanyasporlu futbolcular ısınmaya Josef Sural'ın fotoğrafı bulunan siyah formalarla çıkacak. Karşılaşma için taraftarlara özel olarak Josef Sural forması ve üzerinde Sural fotoğrafı bulunan tişörtler hazırlanarak, satışa çıkarıldı. Karşılaşmayı takip edecek basın mensupları da yine bu Sural tişörtlerinden giyecek.

'SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ JOSEF SURAL' PANKARTI

Alanyaspor ve Konyasporlu futbolcular seremoni öncesi hem Türkçe hem de İngilizce "Seni asla unutmayacağız Josef Sural" yazılı pankartlarla sahaya çıkacak. Alanyasporlu futbolcular, Sural anısına karşılaşmada yeni sezonun siyah renkli formalarıyla mücadele edecek.

AW696141_01

STADA 2 DAKİKALIK SESSİZLİK HAKİM OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre karşılaşma öncesi Josef Sural anısına saygı duruşunda bulunulacak. Taraftar gruplarının kendi aralarında aldığı karar doğrultusunda maçın başlama düdüğünün ardından stada sessizlik hakim olacak. Josef Sural anısına 2 dakika boyunca tüm taraftarlar sessiz kalacak. Ardından da Josef Sural 2 dakika boyunca alkışlanarak anılacak. Taraftar gruplarının Josef Sural ile ilgili birçok afiş ve koreografi çalışması hazırladığı karşılaşmada, Sural'ın emekliye ayrılan 90 numaralı formasına atıfta bulunularak 90'ıncı dakikada tüm taraftarlar saha kanerına karanfil bırakacak. Karşılaşmaya gelecek taraftarlara ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla iftar menüleri ikram edilecek.

YARALI FUTBOLCULARIN DURUMU

Daha önce de açıklandığı gibi bu karşılaşmaya özel üretilen forma satışları ve maç gelirinin tamamı Josef Sural'ın ailesine verilecek. Sural'ın yaşamını yitirdiği kazada kolunda kırık olan Isaac Sackey, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Diğer yaralı futbolcuların durumu ise karşılaşma öncesi netlik kazanacak.

OCAK AYINDA SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Çek futbolcu Josef Sural, 13 Ocak 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı. Sparta Prag takımından gelen Josef Sural, turuncu yeşilli ekiple 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık anlaşma yaptı. Josef Sural imza töreninde, "Uzun süren bir transfer çalışması oldu ama mutlu sona ulaştık. İki taraf için de hayırlı olsun. Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" demişti.

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan forvet oyuncusu Josef Sural, daha önce Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi. Sural, Süper Lig'de 9 maça çıktı. Çek futbolcu 23 Şubat 2019'da oynanan Kasımpaşa maçında 1 gol kaydetti. Josef Sural biri 2.5 aylık iki kız çocuğu babasıydı.

aytemiz-alanyaspor-atiker-konyaspor-macinda-josef-sural-hazirligi_9861_dhaphoto2

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Alanyaspor, Al Duhail ile işbirliği yapacakAlanyaspor, Al Duhail ile işbirliği yapacak
Hasan Çavuşoğlu'dan Sural sözleriHasan Çavuşoğlu'dan Sural sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Josef Sural

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

G.Saray taraftarından Şenol Güneş'e şok!

G.Saray taraftarından Şenol Güneş'e şok!

Dilmen'den çarpıcı derbi yorumu!

Dilmen'den çarpıcı derbi yorumu!

Mustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi açıklaması

Mustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi açıklaması

Hakem Bülent Yıldırım'ı yerden yere vurdular!

Hakem Bülent Yıldırım'ı yerden yere vurdular!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

TFF'den Sural için flaş karar!

TFF'den Sural için flaş karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

''Umarım F.Bahçe ligde kalır''

''Umarım F.Bahçe ligde kalır''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını Josef Sural'ın canlandırmasıyla tanıttı

Sural için özel hazırlık! Yeni formalar...

Alanyaspor, Al Duhail ile işbirliği anlaşması yaptı

Alanyaspor, Al Duhail ile işbirliği yapacak

Hasan Çavuşoğlu'dan Josef Sural ve Konyaspor maçı sözleri

Hasan Çavuşoğlu'dan Sural sözleri

Alanyaspor, Konyaspor maçının erteleme talebini geri çekti!

Alanyaspor erteleme talebini geri çekti!

Alanyaspor, Konyaspor maçının ertelenmesini istiyor

Alanya'dan başvuru, Konya'dan destek

Sparta Prag’dan duygusal Josef Sural paylaşımı

Sparta Prag’dan duygusal paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.