Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını Josef Sural'ın canlandırmasıyla tanıttı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü yeni sezon formaları için tanıtım videosu hazırlattı. 29 Nisan'da Kayseri deplasmanı dönüşü VIP minibüsün yol kenarındaki su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Çek forvet oyuncusu Josef Sural'ın canlandırıldığı tanıtım videosu kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan videoda "Mücadeleye yeni sezon formalarımızla devam ediyoruz" sloganına vurgu yapıldı. JOSEF SURAL CANLANDIRILDI Çek futbolcu Josef Sural'ı canlandıran ve videoda yüzü net görülmeyen bir oyuncunun önce spor salonunda çalıştığı, ardından da formasını giyip sahaya çıktığı görüntülerde yer aldı. Videoda, Sural'ı canlandıran oyuncunun çalımlar atarak ilerlediği, ardından da '90' diye tabir edilen direğin uzun ve kısa kenarının kesiştiği noktadan topu ağlara gönderdiği anlara yer verildi. Görüntülerde takımın gol atmasının ardından stat içerisindeki hoparlörden geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Josef Sural'in ismi anons edildi. Sural'ın emekliye ayrılan 90 numaralı formasının filelere asıldığı videonun son bölümünde ise futbolcular Taha Yalçıner, Efecan Karaca ve Papiss Demba Cissé yeni sezon formalarıyla ortaya çıktı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... Alanyaspor, Al Duhail ile işbirliği yapacak Hasan Çavuşoğlu'dan Sural sözleri

"ACILARDAN ÇIKARDIĞIN DERSLE 90'DAN VURACAKSIN" Videoda yapılan seslendirmede ise "Mücadeleye başlarken büyük hayaller kuracaksın. Hedefe giden yolda hız kesmeden koşacaksın. Forman kalkanın olacak, daima dimdik duracaksın. Karanlığından sıyrılıp, ışıkları birer birer yakacaksın. İçindeki inançla kazanmak için oynayacaksın. Acılardan çıkardığın dersle 90'dan vuracaksın. Çünkü mücadele senin formanın ruhunda var" ifadeleri yer aldı. SURAL İÇİN ÖZEL HAZIRLIK Aytemiz Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.'nın kullandığı minibüs, 29 Nisan 2019 saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında, iddiaya göre sürücünün uyuması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su tahliye kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu. Kazada ağır yaralanan Josef Sural götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Isaac Sackey'in sağ kolunda kırık, Welinton Souza'nın parmağında çatlak ve başında şişlik oluşurken, diğer futbolcular ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından Josef Sural'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından ülkesine gönderilerek toprağa verildi.

ÖZEL TİŞÖRTLER HAZIRLANDI Josef Sural'ın ölümü hem Türkiye'de hem de ülkesi Çekya'da büyük üzüntü yaratırken, Aytemiz Alanyaspor'un bugün sahasında ağırlayacağı Atiker Konyaspor maçında, Sural anısına özel hazırlıklar yapıldı. Saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Alanyasporlu futbolcular ısınmaya Josef Sural'ın fotoğrafı bulunan siyah formalarla çıkacak. Karşılaşma için taraftarlara özel olarak Josef Sural forması ve üzerinde Sural fotoğrafı bulunan tişörtler hazırlanarak, satışa çıkarıldı. Karşılaşmayı takip edecek basın mensupları da yine bu Sural tişörtlerinden giyecek. 'SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ JOSEF SURAL' PANKARTI Alanyaspor ve Konyasporlu futbolcular seremoni öncesi hem Türkçe hem de İngilizce "Seni asla unutmayacağız Josef Sural" yazılı pankartlarla sahaya çıkacak. Alanyasporlu futbolcular, Sural anısına karşılaşmada yeni sezonun siyah renkli formalarıyla mücadele edecek. STADA 2 DAKİKALIK SESSİZLİK HAKİM OLACAK Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre karşılaşma öncesi Josef Sural anısına saygı duruşunda bulunulacak. Taraftar gruplarının kendi aralarında aldığı karar doğrultusunda maçın başlama düdüğünün ardından stada sessizlik hakim olacak. Josef Sural anısına 2 dakika boyunca tüm taraftarlar sessiz kalacak. Ardından da Josef Sural 2 dakika boyunca alkışlanarak anılacak. Taraftar gruplarının Josef Sural ile ilgili birçok afiş ve koreografi çalışması hazırladığı karşılaşmada, Sural'ın emekliye ayrılan 90 numaralı formasına atıfta bulunularak 90'ıncı dakikada tüm taraftarlar saha kanerına karanfil bırakacak. Karşılaşmaya gelecek taraftarlara ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla iftar menüleri ikram edilecek.

YARALI FUTBOLCULARIN DURUMU Daha önce de açıklandığı gibi bu karşılaşmaya özel üretilen forma satışları ve maç gelirinin tamamı Josef Sural'ın ailesine verilecek. Sural'ın yaşamını yitirdiği kazada kolunda kırık olan Isaac Sackey, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Diğer yaralı futbolcuların durumu ise karşılaşma öncesi netlik kazanacak. OCAK AYINDA SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI Çek futbolcu Josef Sural, 13 Ocak 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı. Sparta Prag takımından gelen Josef Sural, turuncu yeşilli ekiple 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık anlaşma yaptı. Josef Sural imza töreninde, "Uzun süren bir transfer çalışması oldu ama mutlu sona ulaştık. İki taraf için de hayırlı olsun. Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" demişti.