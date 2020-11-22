Ayvalık’ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Korona virüs salgın nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

İki arasöz ve bir kamyonetle gerçekleşen çalışmalarda meydanı sabunlu sularla yıkayan ekipler, daha sonrada yıkadıkları alanı insana ve doğaya zarar vermeyen ilaçlarla dezenfekte ettiler.

Vatandaşların takdirle karşıladığı çalışmaların korona virüs salgını süresince belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

