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Ayvalık’ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.11.2020 09:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Korona virüs salgın nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.İki arasöz ve bir kamyonetle gerçekleşen çalışmalarda meydanı sabunlu sularla yıkayan ekipler, daha sonrada yıkadıkları alanı insana ve doğaya zarar vermeyen ilaçlarla dezenfekte ettiler.Vatandaşların takdirle karşıladığı çalışmaların korona virüs salgını süresince belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Korona virüs salgın nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.
İki arasöz ve bir kamyonetle gerçekleşen çalışmalarda meydanı sabunlu sularla yıkayan ekipler, daha sonrada yıkadıkları alanı insana ve doğaya zarar vermeyen ilaçlarla dezenfekte ettiler.
Vatandaşların takdirle karşıladığı çalışmaların korona virüs salgını süresince belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

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