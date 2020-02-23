YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık’ta öğretmenlerden Türk Halk Müziği ziyafeti

Ayvalık’ta öğretmenlerden Türk Halk Müziği ziyafeti

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.02.2020 14:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği "Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu" konseri, şef Namık Arslan’ın yönetiminde Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.Katılımın yoğun olduğu konsere, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan ve Halk Eğitim Müdürü Serkan İnce katıldı.Anadolu mozaiğinin dört bir yöresine ait türkülerin büyük bir başarıyla seslendirildiği konserde, dinleyenlerin adeta kulaklarının pası silindi.Konser, protokolün şef Namık Arslan ve eğitici Yılmaz Günday’a çiçek sunumuyla sona erdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği "Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu" konseri, şef Namık Arslan’ın yönetiminde Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Katılımın yoğun olduğu konsere, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan ve Halk Eğitim Müdürü Serkan İnce katıldı.
Anadolu mozaiğinin dört bir yöresine ait türkülerin büyük bir başarıyla seslendirildiği konserde, dinleyenlerin adeta kulaklarının pası silindi.
Konser, protokolün şef Namık Arslan ve eğitici Yılmaz Günday’a çiçek sunumuyla sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Fırtına balık fiyatlarını artırdı

Fırtına balık fiyatlarını artırdı

Maçın ardından

Maçın ardından

CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu

CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:44
Öğle
13:27
İkindi
16:29
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Budakoğlu Eczanesi
Merkez
Müderris Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Oya Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.