Ayvalık’ta THK’nın 95. Kuruluş yıl dönümünü töreni

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türk Hava Kurumu’nun (THK) 95. Kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende konuşan Türk Hava Kurumu Ayvalık Şubesi Başkanı Yavuz Duru, THK’nın kurulduğu günden bugüne kadar, yüklendiği havacılık sanayini kurma, geliştirme, havacılığı tanıtma ve sevdirme misyonunu büyük bir titizlikle sürdürmekte olduğunu kaydederek, “Kurulduğu ilk yıllardan itibaren THK, halkla bütünleşmek, havacılık alanındaki faaliyetlerini halka ulaştırmak amacıyla her ilde, ilçede şubeler açma yönünde çalışmalar yürütmüştür. Bugün itibariyle 450 den fazla şubesiyle ülke genelinde yaygın bir organizasyon ağına sahip ender kuruluşlardan birisidir. Sivil havacılığımızın değişik ihtisas alanlarındaki eleman ihtiyacını karşılamak üzere bir üniversite kurma çalışmaları 2009 yılında başlatılmıştır. Bu bağlamda Ankara, İzmir ve Eskişehir’de kampüsler oluşturulmuştur. Bünyesinde, Havacılık Meslek Yüksekokulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hava Ulaştırma Fakültesi ve İşletme Fakültelerini barındırmaktadır” dedi.

THK’nın, havadan yangın söndürme imkan ve kabiliyetini ülkemize kazandıran ilk ve halen bu hizmeti sürdüren tek ulusal kurumu olduğunun altını çizen Başkan Duru, “Türk Hava Kurumu ambulans helikopter ve uçakları ile en zor zamanlarında halkımıza destek olmaktadır. THK her yıl yaklaşık olarak 300 bin gencimize yemek ve konaklama dahil ücretsiz model uçak, paraşüt, planör, yelken kanat, yamaç paraşütü, mikrolight ve balon eğitimi vermektedir. Ayrıca kurslarımız yıllardır devam etmektedir. Yapılan bu hizmetler sadece halkımızın yapmış olduğu fitre, zekat ve kurban derisi bağışlarıyla gerçekleştirilmektedir. Türk Hava Kurumu, 95 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından birisi olarak halkımızın desteğiyle dimdik ayakta durmaya devam edecektir. Bu konuda yardım ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Törene, THK Ayvalık Şubesi yönetimi, kurumun bünyesindeki Genç Kanatlar Grubu öğrencileri ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyesi gaziler de katıldı.

