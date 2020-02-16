YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık’ta THK’nın 95. Kuruluş yıl dönümünü töreni

Ayvalık’ta THK’nın 95. Kuruluş yıl dönümünü töreni

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.02.2020 17:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türk Hava Kurumu’nun (THK) 95.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türk Hava Kurumu’nun (THK) 95. Kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende konuşan Türk Hava Kurumu Ayvalık Şubesi Başkanı Yavuz Duru, THK’nın kurulduğu günden bugüne kadar, yüklendiği havacılık sanayini kurma, geliştirme, havacılığı tanıtma ve sevdirme misyonunu büyük bir titizlikle sürdürmekte olduğunu kaydederek, “Kurulduğu ilk yıllardan itibaren THK, halkla bütünleşmek, havacılık alanındaki faaliyetlerini halka ulaştırmak amacıyla her ilde, ilçede şubeler açma yönünde çalışmalar yürütmüştür. Bugün itibariyle 450 den fazla şubesiyle ülke genelinde yaygın bir organizasyon ağına sahip ender kuruluşlardan birisidir. Sivil havacılığımızın değişik ihtisas alanlarındaki eleman ihtiyacını karşılamak üzere bir üniversite kurma çalışmaları 2009 yılında başlatılmıştır. Bu bağlamda Ankara, İzmir ve Eskişehir’de kampüsler oluşturulmuştur. Bünyesinde, Havacılık Meslek Yüksekokulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hava Ulaştırma Fakültesi ve İşletme Fakültelerini barındırmaktadır” dedi.
THK’nın, havadan yangın söndürme imkan ve kabiliyetini ülkemize kazandıran ilk ve halen bu hizmeti sürdüren tek ulusal kurumu olduğunun altını çizen Başkan Duru, “Türk Hava Kurumu ambulans helikopter ve uçakları ile en zor zamanlarında halkımıza destek olmaktadır. THK her yıl yaklaşık olarak 300 bin gencimize yemek ve konaklama dahil ücretsiz model uçak, paraşüt, planör, yelken kanat, yamaç paraşütü, mikrolight ve balon eğitimi vermektedir. Ayrıca kurslarımız yıllardır devam etmektedir. Yapılan bu hizmetler sadece halkımızın yapmış olduğu fitre, zekat ve kurban derisi bağışlarıyla gerçekleştirilmektedir. Türk Hava Kurumu, 95 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından birisi olarak halkımızın desteğiyle dimdik ayakta durmaya devam edecektir. Bu konuda yardım ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
Törene, THK Ayvalık Şubesi yönetimi, kurumun bünyesindeki Genç Kanatlar Grubu öğrencileri ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyesi gaziler de katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:30
Sabah
07:54
Öğle
13:28
İkindi
16:23
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Balkır Eczanesi
Merkez
İnan Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.