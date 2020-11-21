Ayvalık'ta yanan alanlar "doğal gençleştirmeyle" eski haline dönüşecek

Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüyle İzmir, Çanakkale ve Bursa Orman Bölge müdürlüklerinden toplam 53 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 5 dozerle, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ait 20 itfaiye aracı ve 8 iş makinesi hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Yangında yaklaşık 52 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Toplamda 24 bin 579 ağacın yandığı yangının ardından çalışmalara başlayan ekipler, yanan ağaçların kesim ve sahadan uzaklaştırılmasıyla temizliğini tamamladı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ve vatandaşların da katıldığı törende, bölge doğal ve suni yöntemlerle ağaçlandırmaya başlandı.

Bölge, fidan dikiminin yanı sıra ağaçlardan elde edilen tohumların da toprağa serpilmesiyle doğal yollarla eski haline dönüştürülecek.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, Ayvalık'ın Balıkesir'in gözde ilçelerinden biri olduğunu ve güzel bir coğrafyayı barındırdığını belirterek, şöyle dedi:

"Yangın şükürler olsun insan can kaybına yol açmadı ancak orada ciddi anlamda bir kızılçam kaybımız oldu. Burada ağaçlandırmayla ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdünün olmaması lazım. Bölge bir turizm bölgesi ve nadide bir alandır. Burada biz yeniden ağaçlandırma yapmak üzere çalışmalarımıza başladık. 52 hektarlık alanın tamamı yine yemyeşil bir ormanla kaplanmak üzere ilk adımları atılmış oldu. Konuyu ben de yakından takip ediyorum."