Az önce oldu! Fatih Terim'den sevenlerini üzen paylaşım

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yummuştu. Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

EŞİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, 25 Kasım sabahı hayatını kaybederken, eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verilmişti.

Terim'in sevenleri zor gününde ünlü spor adamını yalnız bırakmazken, Terim, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fatih Terim'in yaptığı açıklamada, 'Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş. Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri yalnız bırakmayan, cenazeye iştirak ederek dualarını eksik etmeyen, telefonla arayan, mesaj gönderen, evimize gelerek acımıza ortak olan tüm dostlarımıza gösterdikleri ilgi için gönülden teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Fatih Terim'den paylaşım... ???? https://t.co/RmOX5eo531 — Mynet Spor (@mynetspor) November 28, 2022



