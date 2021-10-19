YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Azimli anneler 40'ından sonra öğrenci oldu

Azimli anneler 40'ından sonra öğrenci oldu

19.10.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde eğitim gören kadınlar, yaşlarına rağmen okuma azimleriyle örnek oluyor - 58 yaşındaki Şemsi Lekesiz: - "Oğlum polis, kızım mimar oldu. Ben de en küçük kızımla sınava hazırlandım. O Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesini kazandı, ben de burayı. Bundan sonra da organik tarım okumayı düşünüyorum" - 40 yaşındaki Figen Sarıaslan: - "Büyük oğluma ders çalıştırırken 'Ders çalış, okumak güzeldir.' dediğimde, 'Okumak güzelse sen neden okumadın?' dedi. Onun sözüyle halk eğitime gittim, ortaokulu, liseyi dışardan bitirdim"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde eğitim alan kadın öğrencilerin, ilerleyen yaşlarına rağmen üniversite okumak için gösterdikleri azim dikkati çekiyor.

Birinci ve ikinci sınıfta toplam 64 öğrencinin eğitim gördüğü bölümde, yaşları 40 ila 58 arasında değişen 22 kadın öğrenci arasında lisans mezunu da geçmişte çeşitli nedenlerle ilkokulu bitiremediği için eğitimini açıktan tamamlayarak üniversite sınavını kazananlar da yer alıyor.

"Okumanın yaşı yoktur." sözünün güzel bir örneği olan kadınlar, hedeflerini gerçekleştirmek için azimle eğitim alıyor.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AA muhabirine, bölümdeki öğrencilerin ilerleyen yaşlarına rağmen üniversite okumadaki istek ve azimlerini takdirle karşıladığını söyledi.

İnsanın doğduğu andan itibaren öğrenme sürecine girdiğini anlatan Karamustafa, "Artık birçok şey akademik bilgi kapsamında öğrenilirse etkin ve verimli oluyor. Bu ve benzeri programlarda öğrenme azmi olan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

- "Yaş grubu büyük olanlar diğerlerine yol gösterici oluyor"

Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi Emine Türkarslan da hem birinci hem de ikinci sınıf öğrencilerin yarıya yakınının ileri yaşta kadınlardan oluştuğunu belirtti.

Bu öğrencilerin çeşitli nedenlerden dolayı sonradan üniversite okumaya karar verdiğini ifade eden Türkarslan, şunları kaydetti:

"Bir kısmı çocukları üniversite sınavına hazırlanırken bu süreci yaşayıp onlarla sınava girmişler. Bir kısmı da içinde ukde kaldığı için okuma serüvenine devam etmek için burada. Mezun olduktan sonra halk eğitimlerde usta öğretici olabiliyorlar, kendilerine iş yeri açıyorlar ya da sınava girerek eğitimlerini 4 yıllık olarak tamamlayabiliyorlar. Sınıflarımızdaki her iki yaş grubu birbirini dengeleyerek birlikte bir üretim serüvenine giriyor. Yaş grubu büyük olanlar diğerlerine yol gösterici oluyor ya da bizim yetişemediğimiz noktada onlar da bir öğretici olarak bilgilerini paylaşıyor. İki kuşak bir arada çok farklı ürünler oluşturuyor ve olaylara farklı açılardan bakıp, yeni ürünler ortaya koyabiliyorlar."

- "Herkesin hayalini gerçekleştirmesini isterim"

Bölümde eğitim alan öğrencilerden 58 yaşındaki Şemsi Lekesiz, ilkokul mezunu olduğunu, ortaokulu ve liseyi dışardan okuduğunu belirtti.

"Oğlum polis, kızım mimar oldu. Ben de en küçük kızımla sınava hazırlandım. O Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesini kazandı ben de burayı. Kızım bana ders çalıştırdı. Hep istiyordum okumayı." diyen Lekesiz, okuma isteğini ailesinin de bildiğini aktardı.

Lekesiz, kızının da desteğiyle bu bölümü kazandığını anlatarak, "Şu anda çok mutluyum, çok güzel bir duygu. İsteyenler cesaretlerini kırmasın, gelsinler. Herkesin hayalini gerçekleştirmesini isterim. Hocalarımız da arkadaşlarımız da çok iyi. Bundan sonra da organik tarım okumayı düşünüyorum." diye konuştu.

- "30 yıl sonra tekrar bir sınav deneyimi oldu"

48 yaşındaki Demet Özyurt ise uzun yıllar çalıştıktan sonra iş hayatına ara verdiğini, halk eğitim kurslarında çeşitli konularda eğitim aldığını ifade etti.

Sevdiği alanda akademik eğitim de almak istediğini dile getiren Özyurt, "Yöresel el sanatlarımız var. Onların yaşatılmasını, gelecek nesillere aktarılmasını istiyorum. Halk eğitimde kurs görürken hocam beni yönlendirdi, usta öğretici olmam konusunda. Bir kızım üniversiteden mezun oldu, diğer kızım da sınava hazırlanıyor. Şansımı denemek istedim, zaten ön lisans mezunuydum. 30 yıl sonra tekrar bir sınav deneyimi oldu. Çok şükür istediğim bölümü kazandım." şeklinde konuştu.

- Oğlu ile üniversite sınavına girdi"

3 çocuk annesi 40 yaşındaki Figen Sarıaslan ise ilkokul mezunuyken okuma serüveninin oğlu sayesinde yeniden başladığını söyledi.

"Büyük oğluma ders çalıştırırken, 'Ders çalış, okumak güzeldir.' dediğimde, 'Okumak güzelse sen neden okumadın?' dedi. Onun sözüyle halk eğitime gittim, ortaokulu, liseyi dışardan bitirdim." ifadelerini kullanan Sarıaslan, üniversite sınavına da oğlu ile girdiğini aktardı.

Sarıaslan, "Senden önce mezun olurum inşallah demiştim. Öyle de olacak gibi. O tercih yapmadı çünkü. Bu alanı çok seviyordum. Bu sanatın ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sanatlar unutulmamalı. 18 yaşında evlenmiştim, o yaşlarda okumanın önemini bilmiyordum, sonra anlıyor insan. Şimdi ön lisans okuyorum, neden lisans da olmasın?" dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erkenBioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erken
Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor! Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor!
Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattıKayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Ekim Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:44
Öğle
12:28
İkindi
15:32
Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Salı

Çınarım Eczanesi
Kocasinan
Ekin Eczanesi
Kocasinan
Nur Eczanesi
Kocasinan
Polat Eczanesi
Kocasinan
Sena Eczanesi
Melikgazi
Akasya Eczanesi
Talas
Arslan Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.