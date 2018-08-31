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Aziz Behich PSV Eindhoven ile resmi sözleşme imzaladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:20 | Son Güncelleme

Aziz Behich resmen PSV'de! Hollanda Ligi takımlarından PSV Eindhoven, Bursaspor'dan Aziz Behich'i renklerine bağladı.

Aziz Behich PSV Eindhoven ile resmi sözleşme imzaladı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden PSV, Bursaspor'da forma giyen Aziz Behich'i renklerine bağladı.

PSV Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Bursaspor'da oynayan 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, dün sağlık kontrolünden geçen Aziz Behich'in PSV Teknik Direktörü Mark van Bommel'i Avustralya Milli Takımı'ndan tanıdığı, Van Bommel'in kendisini aradığı andan itibaren seçimini yaptığı ifade edildi.

Aziz Behich, Hollanda ekibinde 3 numaralı formayı giyecek.

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Aziz Behich Bursaspor psv

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