Aziz Yıldırım'a Acun Ilıcalı şoku! 4. kez reddedildi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, Acun Ilıcalı'ya tahsis edilen 217 numaralı locanın kendi şirketine devredilmesi yönündeki talebi mahkemeden bir kez daha ret yanıtı aldı. Böylece Yıldırım'ın aynı konudaki başvurusu dördüncü kez reddedilmiş oldu.

MAHKEMEDEN 4. KEZ RET KARARI

İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi, Chobani Stadyumu'nda bulunan 217 numaralı locanın Aziz Yıldırım'ın şirketine tahsis edilmesi için yapılan başvuruyu bir kez daha kabul etmedi. Acun Ilıcalı'ya tahsis edilen loca üzerindeki hukuki anlaşmazlıkta mahkemenin verdiği bu kararla Ilıcalı lehine yeni bir gelişme yaşandı.

Aziz Yıldırım'ın söz konusu locanın kendi şirketine verilmesi amacıyla daha önce yaptığı üç başvuru da mahkeme tarafından reddedilmişti. Son kararla birlikte aynı yöndeki taleplerin tamamı geri çevrilmiş oldu.

LOCA İÇİN TAHRİP SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre mahkeme, loca hakkında tedbir kararı bulunmasına rağmen 217 numaralı locanın tahrip edilmesi nedeniyle soruşturma başlatılmasına da karar verdi.

Locanın tahsisi konusunda devam eden hukuki süreçte alınan bu karar, tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.