Aziz Yıldırım cephesi Ali Koç'u istifaya davet etti! Mahmut Uslu'dan açıklama: Kulübün ruhunu bitirdiniz

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştüğü ve şampiyonluk şansını oldukça zora soktuğu karşılaşmanın ardından, sarı lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de asbaşkanlık yapan Uslu, Kale Arkası YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

"DERHAL İSTİFA"

Mahmut Uslu'nun sözleri şöyle: "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir"