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  4. Aziz Yıldırım cephesi Ali Koç'u istifaya davet etti! Mahmut Uslu'dan açıklama: Kulübün ruhunu bitirdiniz

Aziz Yıldırım cephesi Ali Koç'u istifaya davet etti! Mahmut Uslu'dan açıklama: Kulübün ruhunu bitirdiniz

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.04.2025 23:18
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Kayserispor karşısında aldığı 3-3'lük beraberlik sonrası şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de mücadelenin ardından Aziz Yıldırım döneminde As Başkanlık yapan Mahmut Uslu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım cephesi Ali Koç'u istifaya davet etti! Mahmut Uslu'dan açıklama: Kulübün ruhunu bitirdiniz

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştüğü ve şampiyonluk şansını oldukça zora soktuğu karşılaşmanın ardından, sarı lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de asbaşkanlık yapan Uslu, Kale Arkası YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

"DERHAL İSTİFA"

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Mahmut Uslu'nun sözleri şöyle: "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir"

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Süper Lig son dakika fenerbahçe mourinho
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